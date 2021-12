Piimahinna järsk tõus aitab lehmapidajad mudast välja

Seni on piima kokkuostuhind tõusnud tavaliselt sendi kaupa, kõige enam kaks-kolm senti korraga, kuid mitte kunagi 5,5 senti. Nagu mandri piimatööstused väärtustab ka Saaremaa Piimatööstus nüüd piima valgusisalduse kõrval ka rasvasisaldust. Tööstus maksab tootjale lisaraha, kui piima rasvasisaldus on kõrgem kui 4 protsenti ja valgusisaldus kõrgem kui 3,4 protsenti. Saaremaa väiketootjate piim on sageli õige rammus. Jõudluskontrollis osalevate farmide hulgas on selle aasta kümne kuu järel rasvaprotsendi arvestuses kolmikjuhtimine: Viliste talu (5,17%), Valge Veis (5,08%) ja Nipi Rantšo (5,07%). Lisaks on Valge Veis ja Nipi Rantšo vastavalt teisel ja kolmandal kohal piima valgusisalduse poolest.