"Usume, et ka detsember toob suursaartele hulganisti külastajaid. Oleme selleks varakult valmistunud ja tihendanud graafikut juba alates järgmisest nädalast, et pühadeaegne saarte ja mandri vahel liikumine oleks võimalikult sujuv. Jõulumeeleolu tekitamiseks oleme parvlaevadele loonud jõulunurgad, kus reisijad saavad pilti teha ning kirjutada jõulusoovid raamatusse. Meie laevade lastetubades on detsembris üleval lõbus viikingite jõulumäng, milles osalejad võivad võita auhindu nii Hiiumaalt, Saaremaalt kui ka Muhu saarelt. Vihjena võime ka öelda, et jõuluvana on ostnud mõlemale liinile e-pileti 24. detsembriks," lisas Metsla.