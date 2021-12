Liina on seni kirjutanud noodiraamatu, andnud välja lastelauludega CD ja ühe muinasjutu plaadi. "Siiski olen tagasihoidlik, tehes oma tegemisi, mis väga südamelähedased," ütles Liina Ellik Saarte Häälele.

Tema projekt "GRANDIOOSNE" on Hooandja platvormil hoogu kogumas ja juba on sel ka üle poole vaja minevast summast koos, et trükkida natuke ilusaid plaate ja kujundada, trükkida ka imeilus luuleraamat, mis tõesti on eriline, rääkis ta. Raamat ja plaat on komplektis ja seepärast on ka summa selle teostamiseks suurem.

"Hooandjas on veidi üle 1000 euro veel koguda, kuid selleks on jäänud vaid 9 päeva, mida on selle summa täitumiseks natuke vähe," muretses autor.

Liina raamatus on pildikillukesi ehedast Saaremaa loodusest, 24 luuletust ja autorilaulude sõnad eraldi koos nootidega. Jagada soovib ta inimestega ka CD-plaati, millel kõlamas seitsme laulu saatemuusika ilma vokaalita, mille aitas fonogrammeerida helilooja Veljo Värk. "See on imeline teekond muusikas ja sõnas, mis teid kõiki kannab ja viib edasi, teie unistustele lähemale. Plaadil on ka needsamad luuletused, mille olen spetsiaalselt just sellesse trükisesse valinud ja oma häälel neid edasi kannan, saateks professionaalse helilooja helilooming," kirjeldas ta.

Et raamat ja plaat saaksid lõppviimistletud, küljendatud, kujundatud ja trükitud, on ta väga tänulik, kui inimesed aitavad võimalusel ja soovil sellele kõigele oma õla alla panna. "Teie rõõm on minu rõõm! Tänutäheks kingin teile minu varem ilmunud lastelaulude CD-plaate, noodiraamatuid, oma loodud disainkotte, lähtudes loodusest, ja mis valminud vaid selle projekti tarbeks. Loomulikult kuulub kingituste hulka ka veel sellel aastal valmiv luuleraamat koos CD-plaadiga," kinnitas ta.

Toredaid üllatuskingitusi jagub Liina kinnitusel veel. "Olen siinkohal väga tänulik oma headele sõpradele, kes on minuga koos ja pakuvad uuele algusele toredaid emotsioone ja hingetoetust. Olen tänulik ka teile, head toetajad, kellele saame väärtuslikku hingehelinat jagada."