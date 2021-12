Saaremaa Veski omanik ostis Mosaiigi kohviku

Kohviku uus omanik Grete Pastak ütles, et Veski on küll võimsa ajalooga pärl, aga asub ikkagi veidi kesklinna servas. Päris linnasüdames on nad otsinud ruume juba mõnda aega ja kuuldes Mosaiigi müügisoovist, jõuti senise omaniku Katrin Tuisuga üsna kiiresti kaubale. “Siin me nüüd oleme,” ütles Pastak nädalase müügiprotsessi kohta eile, mil oli esimest päeva Mosaiigi omaniku rollis.