Ses plaanis meenutab olukord aega enne Esimest maailmasõda, kui Saksamaale tundus, et ta on sunnitud Venemaad ründama, sest muidu läheb Venemaa sõjaliselt Saksamaast lihtsalt mööda. Nüüdki võib Moskva tunda, et Ukraina ankurdamiseks Venemaa orbiidile on viimane hetk.

USA kardab Hiina mõju

Bideni administratsiooni ettekujutus, nagu õnnestuks Venemaad tugevneva Hiina valguses kuidagi kõrvale lükata, on meelepete. Afganistanist tõmbusid ameeriklased välja just lootuses, et vabanenud ressursid võib panna Hiinaga võitlemise teenistusse.

USA-Hiina suhteid on iseloomustatud ka sellise fraasiga kui “Thukydidese lõks”. Tuleb see Vana-Kreeka ajaloolase Thukydidese nimest, kes kirjeldas, kuidas Sparta hakkas kartma Ateena tugevnevat võimu, mis muutis Peloponnesose sõja möödapääsmatuks. Samamoodi kardab USA Hiina tugevnevat mõju ja vaatab maailma seetõttu ainiti läbi Hiina prisma. See annabki võimaluse Venemaale, sest USA põhitähelepanu on mujal. Lisatagu veel Afganistani fiasko, mis andis Moskvale taas sõnumi, et lääs on nõrk, ja mis andis USA liitlastele sõnumi, et Washington ei kipu nendega arvestama (otsus USA väed Afganistanist välja viia tehti liitlastest mööda minnes). Pole siis imestada, et USA presidendi Joe Bideni esialgne avaldus kõneluste pidamisest Venemaaga tekitas NATO idatiiva liitlastes rahutust. Sest kõigil oli meeles Afganistan pluss ajalooline kogemus, kui suurriigid tegid enne Teist maailmasõda diile üle nende peade. Lääne ühtsus on aga esimene asi, millest Venemaa tahaks vabaneda.