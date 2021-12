Saaremaa vald otsustas ilutulestiku kasuks

Kui mitmes Eesti linnas on ilutulestikust loobutud kas koroonaviiruse või keskkonnasäästlikkuse tõttu, siis Saaremaa vallavalitsus otsustas aastavahetuse traditsiooni jätkata.

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel ütles, et vallavalitsus arutas seda oma nõupidamisel ja leidis, et raskel ja pimedal ajal toob ilutulestik siiski aastavahetusse veidi rõõmu ja pidulikkust. “Eriti arvestades, et suuri pidustusi ei toimu,” sõnas Peel.