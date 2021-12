Sügisese kontrolliga tuvastati 27 rikkumist, kusjuures n-ö puhaste paberitega ei pääsenud ükski ehitus. "Saaremaal tuli mitmel platsil ette seda, et töömehed ei kandnud kaitsekiivrit. Küll leiti need inspektori saabudes kärmelt üles ning pandi pähe. Ka redeli pikkus reguleeriti kiiresti korda nii, et enam upitama ei pidanud," rääkis tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.