Saaremaa noorkotkad saavad uue instruktori

Novembris noorkotkaste juhendamisest loobunud Raivo Paasma ütles Saarte Häälele, et tahab anda võimaluse uutele meestele oma mõtteid rakendada. "Pühendan ennast rahulikumale elustiilile ja võtan tempot veidi maha. Muidu jäi isiklikeks asjadeks, perele ja kodusele majapidamisele väga vähe aega," lausus ta.

Paasma kinnitas, et ei hülga siiski tööd noortega. "Võitluskunstidega tegelen edasi, lisaks on mul ideid, kuidas veel nooremate ehk lasteaialastega tööd teha. Kui need õnnestub ellu viia, siis järgmisel aastal olen taas n-ö areenil," sõnas ta.