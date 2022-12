Tänapäevaste jõulude tuntumad atribuudid on punase kuuega jõuluvana ja uhkes ehtes jõulukuusk. Need omakorda funktsioneerivad portaalidena, mis toimetavad inimesteni jõulupühade oodatuima elemendi – kingituse. Kaubanduslik sära on suuresti allutanud pühade muistse maagia.