Leisi osavald küsib pensionäridele toetust

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et vallavalitsus Leisi osavallakogu ettepanekut veel arutanud ei ole, kuid seda tehakse kindlasti.

"Kõige keerulisem selle küsimuse juures on eelarveliste vahendite leidmine ja seda just olukorras, kus valla süsteemis töötavatel inimestel on õigustatud ootused töötasu kasvule," lausus Kallas.