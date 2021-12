DR EDWARD LAANE PUNKT AASTALE ⟩ Koroonapass ei kaitse enam kedagi, lõpetame piirangud!

"Oleme reaalselt olukorras, kus inimesel on nohu ja köha või palavik ja me enam tegelikult ei tea, kas tal on koroonaviirus või on RS-viirus või mingid muud külmetusviirused," ütleb dr Laane Saarte Häälele. "Koroonapass enam ei kaitse. Ta ei kaitse ju teiste külmetusviiruste eest. Ma olen väga seda meelt, et piirangud tuleb esimesel võimalusel ära lõpetada."

Mis asi see RS-viirus tavakeelde tõlgituna on, mis Saaremaal levima on hakanud?

Lihtsamalt öeldes on ta meie jaoks tavaline külmetushaiguse viirus. Ja tal on oma hooaeg, detsembrist jaanuarini on kuud, kus seda kõige rohkem esineb. Ohustatud on imikud, vanemad inimesed ja immuunpuudulikkusega inimesed.

Viirus on ohtlik kolm kuni kaheksa päeva, aga kes on immuunpuudulikkusega, võib isegi nädalaid nakkusohtlik olla. Erinevalt koroonast, mis on piisknakkus, levib RS-viirus ka kontakti teel.

Ja ta võib olla mõnes mõttes isegi nakkavam kui koroonaviirus?

Jah, seda küll. Ta on samuti hästi nakkav viirus ja teda on võimalik ka ühelt inimeselt teisele puudutades üle viia.

Samas on külmetushaiguste hooaeg ju väga tavaline meie kliimas. Ja nüüd hakkavad teised viirused tagasi tulema. Inimene peab loodusega elama, teistpidi me ei saa. Viirused on meie ümber olnud ja jäävad meie ümber ja inimene peab nendega hakkama saama.

Koroonaalane olukord Saaremaal on väga rahulik, siin mingisuguseks paanikaks põhjust ei näe. Hetkel ühtki aktiivset koroonahaiget haiglas sees ei olegi. Koroonaosakonnas on seitse vanurit, kõik üle 80 aasta vanad, kellel on RS-viirus. Kusjuures üle poole nendest, kes on nüüd RS-viirusega hospitaliseeritud, on vaktsineeritud nii koroona kui ka gripi vastu.

Kas RS-viirus võib olla eluohtlik?

Ta võib immuunpuudulikkusega või raskete kaasuvate haigustega inimestel väga raskelt kulgeda.

Tegelikult on see RS-viirus meil ju kogu aeg olemas olnud?

Jah, see ei ole midagi uut, ta on olemas olnud, aga me oleme suhtunud väga stoilise rahuga külmetuste hooaega, kui inimestel on kurk valus või nohu või palavik. See pole kunagi paanikat tekitanud.

Erinevalt koroonast RS-viiruse vastu vaktsiini ei ole. Väikelastele, kes on ohustatud, manustatakse ühte profülaktilist antikeha. Aitavad head hügieenireeglid ja kui ollakse haige, siis mitte kodust välja tulla.

Ja muidugi immuunsuse turgutamine igasuguste vahenditega.

No täpselt. Mida on aegu kasutatud – kes kasutab mett, kes sibulat. Vitamiinidest D-vitamiin, C-vitamiin, needsamad jutud, mis on ka koroona puhul öeldud.

Kas seoses viiruste hooajaga on haiglas ka piirangud?

Haigla hooldekodus on külastamise keeld, muid piiranguid me pole kehtestanud. Et ennetada nakkuse tulekut hooldekodusse, kus on vanad inimesed, kõige suurem riskigrupp, on hooldekodus jaanuari lõpuni külastuskeeld.