Koroona jättis osa rahvamaju aastavahetusel sootuks tühjaks

Aste rahvamaja juhataja Triino Lest ütles, et tavapäraselt osaleb neil aastavahetuspeol sadakond inimest, seekord tuli kohale kolmkümmend peolist. “Kui ausalt öelda, siis maainimesed on vaktsineerimata, aga üritustel tohib osaleda vaid tõenditega,” sõnas ta.