Juba novembris alustasime koostööd eTwinningu keskkonnas üheksa Euroopa riigi ja 16 kooli õpilastega, et tutvustada üksteisele jõulutraditsioone ja -kombeid. Projektis osalemiseks tuli täita kolm ülesannet.

Meile pakkus see projekt väga hea kogemuse, sest saime juurde palju teadmisi erinevate rahvaste traditsioonidest. Uurisime Euroopa kaarti, et üles leida partnerkoolide asukohad. Huviga ootasime erinevate koolide üleslaetud lauluvideoid. Saime teada, kuidas erinevate maade keeles soovida head uut aastat: näiteks Feliz Ano Novo! ütlevad portugallased, Yeni Yilin Kultu! kreeklased. Kõik pühadekaardid riputasime meie oma kooli jõulupuule, et kogu kooli õpilased, töötajad ja lapsevanemad saaksid nendega tutvuda. Videod jõulukommetest ja -lauludest pakkusid meile põnevat arutelu.