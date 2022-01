Saaremaa valla ja Kultuurkapitali koostöös antud preemia laureaat Ain Anger tänas eilsel pidulikul tseremoonial preemia määramise eest ning ütles, et ei osanud sellist tunnustust oodata.

"Arvasin, et mind niisama pittu kutsutakse," muigas Anger lavalt. Kummardusena oma kodukohale märkis Anger, et õnnitlemise ajal oli laval huvitav hetk – nii vallavanem Madis Kallas, volikogu esimees Jaanus Tamkivi kui ka tema ise on kõik pärit Kihelkonnalt.