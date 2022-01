Kui seni on koroonaaja iseloomulikuks tunnuseks olnud siseturimi osakaalu pidev kasv ja välituristide arvu vähenemine, siis möödunud aasta oktoobrist alates on arengusuunad olnud vastupidised – siseturism näitab kahanemise tendentsi, see-eest on välisturistide arv üllatuslikult kasvanud.