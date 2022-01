Sõmera Kodu ei tahtnud miljoni euroga keegi osta

Sõmera Kodu asub Lääne-Saaremaal Kärla alevi servas, 18 kilomeetri kaugusel Kuressaarest. Krundi suurus on kokku 15,3 hektarit, millest ligikaudu 6,5 hektarit on hoonetega kompleks, ülejäänud ala on kaetud metsa, põllumaa ja rohumaaga.