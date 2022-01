See oli võimsa Briti impeeriumi sõda buuride loodud vabariikide Transvaali ja Oranje vastu, ajalookirjanduses tuntakse seda sõda Inglise-Buuri või lihtsalt Buuri ehk Lõuna-Aafrika sõja nime all. (Tegelikult oli see teine Inglise-Buuri sõda, esimene oli toimunud aastatel 1880–1881 – toim).