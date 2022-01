Peeter Rudaši klaasi vormitud maailm ja hing

"Võtan asja rahulikult. Koduses õhkkonnas," nendib staažikas klaasikunstnik. Talveunes klaasikoja kohta ütleb ta, et elektriarveid vaadates tekib tunne, et riik tahab koja igavasele unele suigutada. Selle aasta lõpuni on tal veel fikseeritud hinnaga pakett, aga mis edasi saab, seda ei oska öelda. "Eks lisaks puhumisele saab klaasi ka muud moodi teha. Ja ega seda päris kõrvale jätta ju saa. Eluaeg tehtud," sõnab Rudaš.