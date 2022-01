Kui nii 2018. kui ka 2019. aastal sai lastemajateenust kolm Saare maakonnas elavat last, siis 2020. aastal ja mullu kummalgi 12.

„Põhjuseid, miks Saaremaa numbrid tõusnud on, leidub mitmeid,“ ütles lastemajateenuse juht Anna Frank. „Inimeste teadlikkus on tõusnud, kohalike omavalitsuste spetsialistid teevad teavitamisel väga head tööd ning koostöö lastemajaga on üha parem.“