Kodutarbijatele kehtestati käesoleva aasta esimeseks kolmeks kuuks hinnalagi 12 senti kWh eest elektritarbimisel kuni 650 kWh kuus. See kehtib nii börsi- kui ka fikseeritud hinnaga lepingutele ja tähendab, et 12 sendist kõrgema hinnaosa maksab riik otse elektrimüüjale ning tarbijale esitatud arve on selle võrra väiksem. Mingit eraldi taotlust selleks tegema ei pea. Klientidel, kelle fikseeritud elektrihind on kehtestatud piirist madalam, jääb kõik samaks.