Startup Estonia andmetel tegutseb täna Eestis 1287 iduettevõtet ning Eesti Startup Auhindade võitjad valiti välja sajakonna kandidaadi hulgast.

Aasta investor on juurtelt saarlane Sten Tamkivi. Tema investeeringute rida on pikk. Möödunud aasta näidete seas on sellised tuntud iduettevõtted nagu Chaldal, Ready Player Me, Ampler, Monerium, CoinList, Ramp, Violet, Numerade. Eestis on ta olnud üks esimesi toetajaid sellistele iduettevõtetele nagu Wise, Veriff, Pactum, Lightyear, Salv, Katana ja Superfluid ning paljudele teistele.

Kiireim käibekasvataja on Saaremaalt pärit Markus Villigu ja tema venna Martin Villigu firma Bolt. Bolt on ülemaailmne super-äpp, mis ei vaja enam suuremat tutvustamist. Iduettevõte tegutseb 45 riigis ja rohkem kui 400 linnas. Möödunud aastal kasvas Bolt´i klientide arv kaks korda 100 miljoni inimeseni ning selle kaudu pakub sõidujagamisteenust 2,5 miljonit juhti ehk ligi poole võrra enam kui aasta varem. Kiiret kasvu jätkav Bolt on juba praegu Euroopa üks suurimaid firmasid, tehnoloogiaettevõte väärtus on jõudnud 7,4 miljardi euroni.

Aasta panuse andis Martin Villig. Vaatamata oma tihedale graafikule leiab Martin aega, et panustada iduettevõtjate kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Ta on Asutajate Seltsi juht ning Heateo Haridusfondi ja kood/Jõhvi üks algatajatest. Kui kõigil on kiire, leiab Martin Villig võimalused, et ühiskonna jaoks olulistes algatustes kaasa lüüa, olles eeskujuks ka teistele ettevõtjatele.