„Nõukogu on ettevõtte juhtimisega üldjoontes rahul, kuid uue arengukava koostamise pikal teel oleme jõudnud järelduseni, et AS Saarte Liinid juhtimine vajab värsket pilku ja käiguvahetust,“ märkis ASi Saarte Liinid nõukogu esimees Jaano Vink.

Vink nentis, et eelmine aasta lõppes Saarte Liinidele numbriliselt väga hästi, kuid igapäevase majandamise kõrval on juhatusel oluline ülesanne vaadata loovalt ettepoole ning teha täna otsuseid, mille vilju saab nautida alles homme ja ülehomme.

„AS Saarte Liinid on jõudnud punkti,kus ettevõtte edasise arengu tagamiseks on vaja uusi lahendusi. Kõike seda koos juhatuse esimehega analüüsides jõudsime arusaamiseni, et sobivaim hetk muutusteks on ajal, kui ettevõttes on kõik korras,“ selgitas Jaano Vink. „Nii anname uuele juhile võimaluse kujundada rahulikult oma visioon tulevikust ja asuda seda kohe ka aktiivselt ja süsteemselt ellu viima.“

Nõukogu nimel tänas ta Villu Vatsfeldi üle 17 aasta kestnud kiiduväärse töö eest, mille jooksul on AS Saarte Liinid kasvanud hea maine ja väärikate majandustulemustega üle-eestiliseks sadamapidajaks. Kuni uue juhatuse esimehe leidmiseni jätkab ettevõtte juhatus üheliikmelisena, kuhu kuulub Uku-Madis Savisto.

"Olen tänaseks pühendanud regionaalsete sadamate arendamisele suure osa oma elust ja Saarte Liinide tulemusi vaadates teinud seda edukalt." VILLU VATSFELD

„Nõukogu seisukohad ja otsus on selged ning arusaadav on ka see, et uute visioonide elluviimiseks on vaja uusi inimesi,“ märkis juhatuse esimees Villu Vatsfeld. „Olen tänaseks pühendanud regionaalsete sadamate arendamisele suure osa oma elust ja Saarte Liinide tulemusi vaadates teinud seda edukalt. Kuna olen inimeste ja kogemuste usku, siis tahan igal juhul tänada kõiki töökaaslasi nende ühise panuse eest selles eduloos."