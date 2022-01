Kuressaare reovesi läks taas oranžiks

Võrreldes möödunud nädalaga on Kuressaares viiruse hulk tõusnud kollaselt tasemelt taas oranžiks. See peegeldub ka selle nädala testimises Saaremaal, mis on iga päevaga andnud uusi positiivsete testide rekordeid. Viimane ööpäev siiski järjekordset rekordit ei toonud – 241 testist osutus positiivseks 113 ehk 46,9%.

Reoveeproovide järgi on viiruse levik laienenud nii Põhja-, Lõuna- kui ka Lääne-Eestis, teatas terviseamet. Eriti suur hüpe on toimunud Kärdlast võetud proovis. Kui nädal varem oli seal uuringu põhjal viirusekandjaid mõõdukal hulgal, siis nüüd on seal viirus levinud väga laialdaselt.

Veidi vähem ehk mõõdukal hulgal on viirusekandjaid Tõrvas, Otepääl ja Antslas. Kõigis teistes Eesti linnades võib reovee põhjal oletada, et viiruse levik on seal laialdane.