Kuressaare Maxima kaupluses täitus mullu neljal töötajal 10 tööaastat

Kui mullu täitus Eesti ühes suurimas jaeketis 10. või 15. tööaasta 175 inimesel, siis viimase kolme aasta peale kokku on selliseid töötajaid olnud lausa 562. "Enamus neist inimestest on tööl meie poodides, nad on meie kaupluste raudvara – tänu neile saavad ka uued töötajad kiiresti sisse elada," märkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

"Kuigi 15-aastase staažiga töötajaid Kuressaare Maximas pole, on seal kokku 12 inimest, kes on töötanud kümme või enam aastat," rääkis Lea Kimber. "Maxima Kuressaare kaupluse töötajate koguarv on 53 inimest," ütles Kimber.

"Meie staažikate töötajate hulgas on nii neid inimesi, kes on töötanud pikalt samas poes samal ametikohal kui ka neid, kes on leidnud endale siin erinevaid väljundeid," lisas ettevõtte personalijuht Lea Kimber. Nii hindab ta väga neid inimesi, kes on juba 15 aastat ettevõttes vastu pidanud. Kui 2020. aastal täitus 15. tööaasta Maximas 39 inimesel, siis 2021. aastal oli selliseid töötajaid 47.

Selle aasta jaanuaris täitus esimesel kauaaegsel töötajal, kes töötab ühes Pärnu Maximas, ka 20. tööjuubel.