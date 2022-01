Saaremaa vallale kingitud kiirteste jagub õpilase kohta kolm komplekti

Neljapäeval Saaremaale jõudnud testid saadetakse 18-sse vallale kuuluvasse kooli, samuti Saaremaa gümnaasiumi ja Luce kooli vastavalt õpilaste arvule nii, et iga kool saab kõiki õpilasi testida vähemalt kolm korda. Varusse jääb ca 300 testi.

Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi ütles Saarte Häälele, et pärast jaanuari koolivaheaega soovitas haridus- ja teadusministeerium koolidel kahe nädala jooksul kiirtestida kaks korda nädalas kõiki õpilasi ja kooli töötajaid. "Kuna koroonaviiruse omikrontüvi levib aga väga laialdaselt, siis on oluline endiselt jätkata koolides kiirtestimist sama tihedalt. Paraku ei suutnud ministeerium kohe kõiki koole testidega samas mahus varustada, seetõttu on Saaremaa vallale abi korras saadetud testid hetkel suureks toeks," rääkis ta.