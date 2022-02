Sportlane rääkis Saarte Häälele, et libastus märjal põrandal. „Liiga rutakas samm oli ilmselt. Kukkusin nii õnnetult, et maandudes käsi jäi vale nurga alla ja rebis rinnalihase katki,“ kirjeldas ta. Õnnetus ise ei olnudki nii hirmus olnud, kui tagajärg. Kohe tehtud operatsioonil õmmeldi lihast ning kinnitati see metallplaadi ja klambriga.