Tuuleparkide alad on planeeritud maismaale ja asustusega saartele mitte lähemale kui 11,1 km. See vähendab väga suurel määral müra, sh infraheli levikut rannikuni. Küll sõltub infraheli jõudmine ja selle kuulmine nii tuule suunast kui ka tugevusest (Keith S. 2018. Wind turbine low frequency and infrasound propagation and sound pressure level calculations at dwellings. The Journal of the Acoustical Society of America). Teada on, et tuul ja lainetus tekitavad ka ise infraheli (Le Pichon A, Maurer V, Raymond D, Hyvernaud O. 2004. Infrasound from ocean waves observed in Tahiti. Geophysical research letters) ning selle eristamine tuuleparkide mürast on enamikel juhtudel ebareaalne.