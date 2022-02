Kuivastu ja Liiva vahele pannakse uus asfaltkate

Transpordiameti Lääne regiooni projektijuht Toomas Magus ütles, et viimati 1997.–1998. aastal remonditud suure liikluskoormusega teelõigule on tekkinud roopad ja mõnest kohast see laguneb. Mais algava remondi käigus saab teelõik samasuguse asfaltbetoonikihi, nagu möödunud aastal pandi Kihelkonna maanteele.