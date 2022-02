Üüdibe küla murdis end Läätsa ja Salme vahele

Transpordiameti Lääne regiooni projektijuht Toomas Magus ütles, et Üüdibe küla silt pandi tee äärde pärast Sõrve maantee Mändjala ja Läätsa vahelise teelõigu rekonstrueerimist. Pilk Saaremaa kaardile kinnitab, et Üüdibe küla paikneb tõepoolest Salme ja Läätsa vahel. Miks Üüdibe silt varem puudu oli, Magus öelda ei osanud, küll aga on teemeistrid viimastel aastatel mujalgi puuduvaid külasilte lisanud.