Smuuli "Lea" tuleb ühekorraga lihtne ja pompöösne

"Ekstra pinget ei ole. Aga materjal on põnev ja ootused kindlasti suured," ütles Vahter, kelle jaoks on Smuuli "Lea" üks huvitavamaid eesti näidendeid. Lavastus ei tugine siiski mitte ainult autori algupärasele tekstile. Sven Karja dramatiseeringus hakkab laval toimetama ka Juhan Smuul ise.

See oli lavastaja idee, millesse ta ise soovitab vaatajatel suhtuda rahulikult. "Vähemalt minu jaoks laiendab ta kogu tervikpilti. Seda enam, et Smuulil on säravaid ütlemisi, mida näidendist "Lea" ei leia," rääkis Vahter. Ta märkis, et Smuuli stseenid kujutavad väljavõtet tema eluperioodist, mil ta "Lead" kirjutas, ja mõlemad lood on ka eraldiseisvatena säravad ja nauditavad ning neist leiab mitmeidki mõttesuundi.