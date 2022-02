KEVADE MÄRGID: Sõrves jookseb juba vahtramahl

„Meil ju kevad,“ ütles muuseumi peremees Mati Martinson , kelle sõnul on soojade ilmadega mahl isegi varem jooksma hakanud. „Õige aeg magatakse tihti maha,“ lausus ta.

Martinson tõdes, et sõitis täna mööda Saaremaad ringi ja sisemaal on loodus ikka veel talve nägu, teede ääres lund palju. Sõrves seevastu on kõik põllud paljad.