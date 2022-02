Vallajuhid soovisid rohkem aega piletimäärusega tutvumiseks ning oma ettepanekute tegemiseks. Minister Aasa hinnangul oli mõistlik korraks aeg maha võtta ja anda kohalikele juhtidele rohkem aega mõtlemiseks ja ettepanekute tegemiseks. Samas minister toonitas, et kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade tõus, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha.

SEL arutas teemat ja teatas eile, et on ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt igasuguse hinnatõusu vastu. Samal seisukohal on ka Saaremaa vallavalitsus, kes oma eilses pöördumises andis samuti teada, et ei saa hinnatõusu plaani toetada, kuna parvlaevaoperaatori majandustulemused ei ole halvad ja uued hinnad avaldavad olulist mõju saartel tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimele.