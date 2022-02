Saaremaa vallavolikogu esimees: tuleb järgida maanteepikenduse printsiipi

Piletite hinnatõusu jõustamine ministeeriumi kavandatud viisil seaks suursaared (Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu) teiste maakondadega võrreldes ebavõrdsesse konkurentsiolukorda ja annaks elukalliduse kasvule saartel täiendavat hoogu, kommenteeris Tamkivi. Ta lisas, et piletihinna tõstmise teema ei ole siiski veel lõppenud ja ilmselt oleme mõne aja pärast kahjuks selle juures uuesti tagasi.

Volikogu esimehe sõnul tuleb jälgida, et tehniliste detailide üle toimuvates vaidlustes hoogu sattudes ei kaotaks me silmist põhimõttelist eesmärki: selleks on juba aastakümneid räägitud ja soovitud nn maanteepikenduse printsiibi rakendamine ühendusteedel saartega.