Oma haridusalasele projektile saab küsida 2000 eurot toetust

Toetus on mõeldud tegevuste või ürituste korraldamiseks või mõne teiselaadse suurema projekti oma- või kaasfinantseeringu katmiseks. Eelistatud on projektid, mis toetavad uuenduslike õpetamis- ja õppimismeetodite kasutuselevõtmist ning tulevikku suunatud oskuste arendamist kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt.

Toetusemäär: tegevuste puhul 100%, sündmuste puhul maksimaalselt 90%, projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Oluline on see, et varasemate projektivoorude toetuste aruanded on esitatud või on taotletud toetuse kasutamise pikendamist.