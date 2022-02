Maksu- ja tolliameti (MTA) meediasuhete spetsialisti Dmitri Pastuhhovi sõnul kuulub nende põhjal juurde maksmisele ca 45 000 eurot ning tagastamisele ca 2,2 miljonit eurot. MTA ootab, et sel aastal esitatakse Saare maakonnas vähemalt sama palju deklaratsiooni, nagu eelmisel aastal.

Ta rõhutas, et tuludeklaratsioonide esitamise ametlik algus on tegelikult ikkagi alles homme, 15. veebruaril. Mis siis, et deklareerima sai asuda juba alates läinud reedest. “Kiiret pole – tuludeklaratsiooni saab esitada 2. maini ning enammakstud tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast,” kinnitas Pastuhhov.