Muhumaale on mandrilt 6 kilomeetrit, Hiiumaale 22. Kui hindame, et keskmisel sõiduautol kulub 100 kilomeetri läbimiseks kütust 8 liitrit, peaks auto praamipilet Kuivastu ja Virtsu vahel maksma mitte üle euro, Rohuküla–Heltermaal liinil aga mitte üle nelja euro. Inimeste sõit oleks tasuta, pole vahet, kas nad on autos või jalakäijad. Nõnda ju maanteel on, teeservas jalutamise eest ei küsi keegi raha.

Keskerakond on ühistranspordi kättesaadavust pidanud väga oluliseks. Maakonnaliinidel on bussisõit juba mitu aastat tasuta, rongiliine doteeritakse ja hiidlasedki ootavad raudtee jõudmist Rohukülla. Ka mandri ja saarte vahelist liiklust on arendatud pikka plaani silmas pidades. See on hõlmanud uute laevade ehitamist, laevateede korrashoidu (sh Hiiumaa liinil regulaarset süvendamist) ning graafikute ja hindade korrastamist. Nüüd on aeg astuda järgmine samm.