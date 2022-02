Jalkahalli hange läks lõhki

Saaremaa vallavalitsus oli eeldatavaks maksumuseks pannud kaks miljonit eurot. Hankel osales neli pakkujat: OÜ TLlõiked, AS YIT Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning ühispakkujana OÜ Arens Ehitustööd ja Dreibau OÜ. Vallavalitsus teatas, et pakkumiste hinnad jäid vahemikku 2,8–3,3 miljonit eurot.