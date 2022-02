Taritu vana rahvamaja läheb müüki

Vana rahvamaja hoone seisab juba mõnda aega tühjalt ja seda siiani rentinud Taritu arenguselts lepingu jätkamisest huvitatud ei ole. Vald on Taritus keskendunud endise koolimaja kompleksi arendamisele ja kahte hoonet ühes külas üleval pidada ei ole otstarbekas. Majamüüki on tutvustatud Koimla küla koosolekul ja Taritu memme-taadi lauluklubis, kus mõte toetust leidis.

Taritu rahvamaja juhataja Aili Salong nentis, et vana rahvamaja suurim väärtus on lava, mida praegu rahvamajana kasutatavas vanas koolimajas pole. "Aga ega me poleks sinna lavale kunagi tagasi läinud, sest meie elu on kõik ju siin, uues majas," rääkis ta.