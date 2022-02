“See mõte, et me sallime – ühelt poolt oleme sallivad ja teisalt paneme sallid kaela –, on minu meelest nii ilus,” ütleb Reet Viira, kelle eestvedamisel on Saaremaa kujud saanud vabariigi sünnipäevaks rahvusvärvides salli 2018. aastast.