Saarte HäälMaakondPeresündmused Saare maakonnas 24. veebruar 2022, 10:48Peresündmused Saare maakonnas15. - 23. veebruarSaarte HäälPeresündmused. FOTO: unsplash.comRegistreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 15. - 23. veebruar.SÜNNIDJohanna Õispuu (14.02) Laimjala külaHarriet Renate Harjus (14.02) Ulje külaLennart Kärbo (15.02) Neemi külaLeon Kaljumäe (15.02) Leedri külaMaikel Klauks (15.02) Kuressaare linnMarten Veiler (15.02) Ansi külaIiris Amur (17.02) Kuressaare linnSURMADMeida Ulp (86) Muhu v, Paenase külaReeli Samarokova (38) Kihelkonna alevikNanna Siimer (92) Kaubi külaHjalmar Ainsalu (89) Nasva alevikMeida Talp (81) Karala külaArvu Abe (81) Muhu v, NõmmkülaVilma Aljas (87) Muhu v, Linnuse kABIELUDKaidi Vaikla ja Maarjos Torn – 22. veebruarAnnamaria Miglai ja Hannes Kivilo – 22. veebruarHelen Raude ja Mikk Kruusmägi – 22. veebruarAnneli Voosalu ja Priit Hioväin – 22. veebruarÄli Sammelselg ja Jüri Rüütli – 23. veebruarKristi Villsaar ja Karel Väli – 23. veebruar