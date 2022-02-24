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Peresündmused Saare maakonnas
15. - 23. veebruar

Peresündmused. FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 15. - 23. veebruar.

SÜNNID

  • Johanna Õispuu (14.02) Laimjala küla
  • Harriet Renate Harjus (14.02) Ulje küla
  • Lennart Kärbo (15.02) Neemi küla
  • Leon Kaljumäe (15.02) Leedri küla
  • Maikel Klauks (15.02) Kuressaare linn
  • Marten Veiler (15.02) Ansi küla
  • Iiris Amur (17.02) Kuressaare linn

SURMAD

  • Meida Ulp (86) Muhu v, Paenase küla
  • Reeli Samarokova (38) Kihelkonna alevik
  • Nanna Siimer (92) Kaubi küla
  • Hjalmar Ainsalu (89) Nasva alevik
  • Meida Talp (81) Karala küla
  • Arvu Abe (81) Muhu v, Nõmmküla
  • Vilma Aljas (87) Muhu v, Linnuse k

ABIELUD

  • Kaidi Vaikla ja Maarjos Torn – 22. veebruar
  • Annamaria Miglai ja Hannes Kivilo – 22. veebruar
  • Helen Raude ja Mikk Kruusmägi – 22. veebruar
  • Anneli Voosalu ja Priit Hioväin – 22. veebruar
  • Äli Sammelselg ja Jüri Rüütli – 23. veebruar
  • Kristi Villsaar ja Karel Väli – 23. veebruar

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