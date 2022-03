Uute tingimustega soovib riik soodustada lasterikastel peredel üürimise asemel eluaseme ostu. Lasterikkaks pereks loetakse pere, kus on vähemalt kolm ühist last. Samuti üks vanem, kellel on kolm last või kärgpered, kus ühel vanemal on vähemalt kolm last.