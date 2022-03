Enamik vanemaid on rohkemal või vähemal määral kokku puutunud olukorraga, kus laps ei taha kooli minna, nutab, keeldub riidesse panemast, ei tõuse voodist. Tuues põhjuseks väsimust, pea- või kõhuvalu või lihtsalt "ei taha minna". Kui sellised olukorrad, kus laps hommikul kooli ei lähe või läheb sinna kooli vastumeelselt, tuleb koolist ära enne tundide lõppu, läheb kooli vaid teatud ajaks või käib koolis väga suure pinge all, on sagedased, on põhjust arvata, et tegemist on tõsisema probleemiga. Koolitõrkega.