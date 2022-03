14-liikmelisse komisjoni kuuluvad lisaks Saaremaa Vallavalitsuse liikmetele ja ametnikele vallavalitsuse kriisireguleerimisnõustaja Gunnar Havi, Politsei- ja Piirivalveameti Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, Päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Arto Reinmaa ja Rahandusministeeriumi Lääne talituse juhataja Jaan Leivategija. Komisjoni esimees on vallavanem Madis Kallas.

Vallavanem Madis Kallase sõnul moodustati komisjon selleks, et tekkinud olukorras oleks Saaremaal tagatud tegevuste koordineeritud kavandamine ja elluviimine. "Peame oleme valmis nii Saaremaa elanike kui ka siia saabuvate Ukraina põgenike abistamiseks ning tegema selleks võimalikult laiapõhjalist koostööd,“ ütles Kallas. Ta lisas, et kuna olukord muutub kiiresti, on vaja keskselt korraldada tekkinud küsimuste ja probleemide operatiivne lahendamine ning elanike teavitamine.