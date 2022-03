Vald pakub Ukraina lastele 10 lasteaia- ja 80 koolikohta

Abivallavanem Maire Käärid Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Maire Käärid, Saaremaa abivallavanem: “Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond on edastanud haridus- ja teadusministeeriumile info, et Saaremaal on praegu võimalik pakkuda Ukrainast saabuvate põgenike lastele 10 lasteaiakohta, 20 kohta I kooliastmes ehk 1.–3. klassis, 20 kohta II kooliastmes ehk 4.–6. klassis, 20 kohta III kooliastmes ehk 7.–9. klassis ja 20 kohta gümnaasiumis.

Täpsemat kaardistust meil veel tehtud ei ole ning esitatud andmed ei eelda eraldi rühmade või klasside avamist.

Kuressaare linnas on üldhariduskoolides üksikuid vabu kohti, kuid maapiirkonnas on võimalused suuremad. Ukrainast saabunud lastele hariduse pakkumisel tuleb kindlasti arvestada ka sellega, kus on nende majutus- või ajutine elukoht.”

Õilme Salumäe, Saaremaa vallavalitsuse üldharidusnõunik: “Mis puudutab seda, kes hakkaks Ukraina lapsi õpetama, siis vallal on olemas ülevaade koolides olevatest vabadest ametikohtadest, kuid enne otsuste langetamist on vaja koondada ka info vajaduste kohta.

Lahendused olenevad laste vanusest ja paiknemisest Saaremaal. Üksikud lapsed saame paigutada olemasolevatesse klassidesse, kuid kui lapsi on juba rohkem, võib olla mõistlikum laste koondamine kolme-nelja kooli.