“Inimestena käitume enamasti tüüpiliselt, leides, et parem on uutele asjadele ei öelda. See kehtib ka Saaremaa läänerannikule plaanitava tuulepargi kohta. Ometi tuleks miinuste kõrval mõelda ka plussidele,” kirjutab energeetikaga tegelenud ja Kuressaare linnainsenerina töötanud Anne Oolup.