Saarlane: poolakad teevad ukrainlasi abistades suurepärast tööd!

Koormatäie vürtsikilu annetas Ukraina heaks kalandusettevõtja Mihkel Undrest , reisiks kuluva kütuse ostis OÜ S-Link juht Ivo Uustulnd. OÜ Tiitser omanik Sergei istus aga autorooli, et kaup heategevuse korras oma külmikautoga kohale viia.

Kohapeal logistikaga tegelenud inimene hoolitses selle eest, et Saaremaa vürtsikilu sõjaväe vahelattu viidaks. Perehodi sõnul pidid autod-bussid sellele kohe järgmisel hommikul järele tulema.

“Müts maha poolakate ees – nad on nii abivalmid,” polnud Sergei kiitusega kitsi. “Kõik töötavad selle nimel, et ukrainlasi aidata – üle piiri saabunud sõjapõgenikele pakutakse süüa, telgid on üles seatud, päästeameti inimesed panevad telkide alla soojustust.”