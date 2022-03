Kütusehinnad tanklates ületasid kahe euro piiri

Hinnad on kasvanud väga kiiresti - veel 4. märtsil makasis diislikütus 1,739 eurot liiter, 7. märtsil 1,889 eurot liiter. 95-oktaanilist kütust sai kaks päeva tagasi osta hinnaga 1,949 eurot liiter, 98-oktaanilise kütuse hind oli 1,999 eurot liitri kohta.

AS Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul on kütusehindade turg hetkel väga muutlik, ent kuna on näha sanktsioonide karmistumist tuleb paratamatult oodata ka jätkuvat energiakandjate hinnatõusu.