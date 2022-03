Putini agressiooni õigustanud Harry Raudvere vabandab Eesti rahva ees

"Ajakirjanduses on käsitletud minu ütlusi 1. märtsil Nõmme raadio saates "Lõunatund". Möönan, et minu väljaütlemised on võinud olla mitmeti mõistetavad ja seetõttu soovin siinkohal vabandada Eesti rahva, erakonna, valijate ja teiste toetajate ees!

Usun, et raadiosaadet tervikuna kuulanutele on see arusaadav, et tegemist oli situatsiooni analüüsiga, mitte saates osalenute enda seisukohtadega," teatas ta meediale saadetud avalduses.

"Saate arutelus kasutasime erinevatest avalikest allikatest pärinevaid seisukohti. Nagu ka saate lõpus märkisin, siis kui mingisugune sündmus toimub, siis see mõjutab meid.

Meil on vaja saada aru, mis on see põhjus. Aga ma kinnitan, et minu isamaalistes vaadetes pole vaja kahelda.

Minu seisukoht on konkreetne - Putin on agressor ja tema algatatud sõda Ukrainas on vastuvõetamatu inimsusevastane kuritegu," kinnitas Raudvere.

Erakond Isamaa heitis teisipäevasel eestseisuse koosolekul Saaremaa volikogu Isamaa fraktsiooni liikme Harry Raudvere erakonnast välja.

Saarte Hääl kirjutas teisipäeval ja kolmapäeval mitmetes lugudes Harry Raudvere avaldustest talle endale kuuluvas Nõmme raadios.

Koos saatejuht Margus Lepaga vesteldes soovitas Raudvere Putinit kuulata. "Mõelda selle peale, mis on tema sõnade väärtus, ta on oma kõnes öelnud väga ilusasti, et kui keegi sekkub ja kahjustab meie huve, siis me korraldame teile midagi sellist, mida te pole veel oma ajaloos tunda saanud."