Pilt on illustratiivne.

Päästjad said 25. mail kell 1.11 teate, et Ruhnus on põlema süttinud haagissuvila. Inimesi sel hetkel karavanis ei olnud ning päästjad kustutasid põlengu kell 1.42. Tulekahju tekkepõhjust päästjatel teada ei ole.