Saarte Liinide juhi kohale on kümneid soovijaid

“Huvi Saarte Liinide juhikonkursi vastu on olnud piisavalt elav, et otsinguga edasi liikuda,” tõdes AS-i Saarte Liinid nõukogu esimees Jaano Vink . “Avalduste esitajaid oli kümneid üle Eesti, sealhulgas ka Saaremaalt.”

Samas lisas ta, et põhjapanevate järelduste tegemiseks on veel pisut vara, sest otsingufirmal seisavad veel ees põhjalikumad sõelumised kandidaatide hindamiseks. Lõpliku valiku teeb aga ettevõtte nõukogu. “Tänaste plaanide kohaselt soovime selleni jõuda aprilli lõpus või mai alguses,” ütles Vink. “Seda loomulikult eeldusel, et valiku protsess jätkub planeeritud graafikus.”

Toona ütles Jaano Vink, et nõukogu on ettevõtte juhtimisega üldjoontes rahul. Eelmine aasta lõppes Saarte Liinidele numbriliselt väga hästi. “Uue arengukava koostamise pikal teel oleme aga jõudnud järelduseni, et AS Saarte Liinid juhtimine vajab värsket pilku ja käiguvahetust,” lausus Vink.